x x

MISINTO – Storico double per le ragazze del Misinto Calcio. La formazione allenata dal mister Giuseppe Celentano, infatti, dopo la cavalcata trionfale in campionato, si è laureata campione provinciale vincendo la Champions Cup 2023.

Questa incredibile doppietta si è resa possibile grazie all’ottima vittoria per 3 a 1 conquistata sul campo neutro di Cornaredo, nella finale-spareggio contro il Vaprio Calcio. “É un’emozione indescrivibile che non si può spiegare a parole. – commenta il mister, Giuseppe Celentano, in estasi – Devo fare i miei complimenti a tutte le ragazze e a tutto il nostro staff. Questa storica doppietta ripaga tutti i nostri sforzi fatti in questi anni”.

Il gruppo del Misinto femminile è così composto: Arianna Abbondandolo, Laura Perinetto, Sara Fornasari, Michela Campi, Giulia Furlanetto, Loredana Mirto (Capitano), Anna Schifaudo, Chloé Rodrigues Cibene, Elena Draghicchio, Eleonora Annoni, Catia Fuscaldo e Marta Bonassi mentre lo staff tecnico in supporto a Mister Celentano è composto da Stefania D’Errico, Luca Colombo e Elena Montesano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione