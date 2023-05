x x

SARONNO – “Premesso che il voto sul bilancio è una espressione politica di fiducia o sfiducia alla giunta ed al suo operato, prendiamo atto che un nuovo consigliere è passato in maggioranza: Marta Gilli. Per cui la composizione che sostiene l’attuale sindaco si ricompone come al ballottaggio del 2020. In opposizione a questa maggioranza ci sono Lega Lombarda, Forza italia, Fdi, e Obiettivo Saronno (ma con la responsabilità politica di aver contribuito alla vittoria di Airoldi al ballottaggio)”

Inizia così l’analisi del consigliere comunale Alessandro Fagioli che analizza la seduta di consiglio comunale in cui è stati approvato dalla maggioranza il bilancio consuntivo: “L’altro aspetto è la doppia narrazione sul bilancio consuntivo e sull’ennesima variazione di bilancio che coinvolge la ormai tragicomica vicenda della nuova scuola Rodari.

Da un lato si incensa un bilancio consuntivo del 2022 che per nostra visione non ha portato a nessuna realizzazione particolare se non attività di ordinaria amministrazione, mentre sulla variazione di bilancio ci raccontano quanto siano stati bravi ad avanzare risorse da utilizzare nel 2023 cancellando dal bilancio uno dei mutui previsti per la Rodari.

Per prima cosa non ci si può vantare di volere accendere mutui a copertura di un’opera pubblica in un periodo post covid dove le risorse economiche arrivano sui territori come se piovesse, al tempo stesso non ci si può vantare di avere avanzi di bilancio milionari in quanto nella pubblica amministrazione i soldi non spesi equivalgono ad un fallimento e non ad un successo.

La narrazione dei fatti da parte dei gruppi di maggioranza e del sindaco stesso sono sempre tendenti al miracoloso, in realtà è una modalità di comunicazione alla cittadinanza che vuole coprire gli errori che stanno infilando uno dietro l’altro”

(foto di Edio Bison)

060502023