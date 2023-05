x x

SARONNO – Posticipo nel tardo pomeriggio per il Fbc Saronno che gioca domenica alle 19 l’ultima giornata del campionato di Promozione, che ha matematicamente già vinto. Avversario allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi è una Besnatese già salva. Più di una partita, una festa per entrambe le formazioni, che hanno raggiunto in pieno i propri obiettivi stagionali. A riceverle saranno tanti tifosi saronnesi che già pregustano nella prossima stagione il ritorno in Eccellenza, ovvero la “serie A” regionale che potrebbe essere particolarmente interessante vista la possibile presenza di molti club importanti e blasonati, come il Pavia.

Nell’occasione, saranno in vendita le magliette celebrative del Fbc Saronno, per il salto di categoria.

