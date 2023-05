x x

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento oggi, sabato 6 maggio, a Le Officine, centro sportivo di via D’Ampezzo 737 per la sesta edizione di “Gesta d’arme: Torneo di scherma storica”. I contendenti si confronteranno fra loro basandosi sulle tecniche schermistiche tratte dai più famosi trattati di combattimento del XV secolo magistralmente sintetizzate nel regolamento dell’Hema in Armis, le arti marziali storiche europee.

In questa edizione Sala d’arme “I Magli d’Acciaio”, vincitori della scorsa competizione, dovranno confrontarsi contro gli antichi rivali di Asti, Asd Il Contemezzocuore, e contro gli esordienti della Sala d’Arme Il Carmagnola, provenienti dall’omonima città. Il torneo sarà suddiviso nelle categorie pesanti (spada lunga e lancia da piede) e leggeri (giavellotto, scudo e spada corta) e avrà inizio alle 10.30.

Ai vincitori di questa edizione verranno consegnati in premio un bastone da maresciallo, simbolo di comando e una cintura in ottone dorato realizzati dall’orefice Giorgio Arrighi. L’evento è patrocinato dal Comune di Castiglione Olona e l’ingresso al pubblico è gratuito.

(foto Sala d’arme I Magli d’acciaio)

