CASTIGLIONE OLONA – Domani, domenica 7 maggio, una giornata speciale per la “Fiera del Cardinale”, il tradizionale mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge ogni prima domenica del mese nel centro storico di Castiglione Olona. In occasione di questo appuntamento di maggio alle 10 si terrà una breve cerimonia alla presenza del sndaco Giancarlo Frigeri e delle autorità cittadine che andrà a celebrare i 45 anni di quello che è riconosciuto come uno tra i più storici mercatini della provincia di Varese e che vedrà la presenza e le testimonianze di chi l’ha istituito e di chi ha contribuito a tenerlo vivo attraverso la presenza costante ed affezionata della propria bancarella.

La “Fiera del Cardinale” si svolgerà dalle 9 alle 18.30 e anche questo mese vedrà la presenza di ben ottanta espositori che, lungo le vie del centro storico e all’interno della piazza e delle corti del quattrocentesco borgo d’arte, stuzzicheranno la curiosità degli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage e dischi in vinile. Per gli amanti dell’enogastronomia ci saranno anche banchi con prodotti tipici locali come vini e salumi della Sardegna, vini del Piemonte, zafferano, riso, miele delle nostre valli, gelato artigianale, prodotti da forno, frutta disidratata e tante altre goloserie. Novità in queste prime domeniche del mese sono anche i “Momenti letterari nel borgo, cicli di incontri dedicati agli amanti della lettura con presentazioni e dibattiti. Ospite di questo appuntamento di maggio la scrittrice Greta Bienati che alle 15.30 nell’ex Sala consiliare di piazza Garibaldi ci parlerà del suo libro “Insula Perdita”, ambientato proprio tra le bellezze artistiche del borgo castiglionese.

Chi vorrà immergersi nell’arte, o semplicemente farsi incuriosire dalla storia che caratterizza e rende unica Castiglione Olona, troverà i famosi monumenti del centro storico aperti e visitabili (Museo Branda Castiglioni e [MAP] Museo arte plastica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18., il Museo della Collegiata con orario continuato dalle 10 alle 18.

Prosegue fino a domenica 21 maggio nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni la mostra fotografica “Spazi, presenze, paesaggio” con gli scatti di Giorgio Galimberti, Qian Jin e Fabio Mantovani. Organizzata da Afi, Archivio fotografico italiano e assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona l’esposizione fa parte del programma 2023 del “Festival fotografico europeo”.

