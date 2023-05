x x

LOMAZZO – Appuntamento oggi con la Rassegna dialettale “Città di Lomazzo”, al teatro Rocchetta di via Rocchetta alle 21 va in scena “La pulver del Casanova. Ovvero, certi scherzi rischiano di lasciare il segno!”, rappresentazione teatrale in dialetto milanese a cura della compagnia “I Ruzanivul” di Cuggiago in provincia di Como.

Ingresso ad offerta libera, prenotazione dei posto su www.lomazzo.eu.

Anni ’60. La fedeltà di una innamoratissima coppia di coniugi viene messa a dura prova. L’innocente scherzo da parte di un medico ad un caro collega è la miccia che fa scoppiare una bomba di inganni amorosi. Un intrigo di mogli, amanti e bugie dalle gambe corte porterà scompiglio nel noto albergo delle Terme di Boario. Tutta culpa de la Pulver del Casanova.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto di scena de I Ruzanivul)

06052023