SARONNO – Nell’ultima giornata del campionato di serie B maschile questa sera la Pallavolo Saronno ha perso una gara tiratissima in trasferta contro il Valtrompia, è fimnita 3-2 ed i risultati dei cinque set la dicono lunga su quello che è stato l’andamento del match, 25-20, 19-25, 31-29. 23-25, 15-10. Si è giocato al palasport di Bovezzo, per la 26′ giornata.

Tempo di derby invece fra l’ospitante Miretti Limbiate e la Rossella Ets Caronno con successo caronnese per 3-1, epilogo del match che è andato in scena al centro sportivo Blu di via Tolstoj a Limbiate.

In classifica Caronno terza e Saronno quarta, dietro a Scanzorosciate e Yaka Malnate.

(foto archivio: Caronno festeggia)

06052023