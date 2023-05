Calcio 1′ cat, Ceriano vince e sale di categoria. Pro Azzurra ha già festeggiato. Goleada Rovellasca e successo Sc United

CERIANO LAGHETTO . La vittoria in trasferta nell’ultima giornata, nel girone B di Prima categoria, “blinda” il primo posto dell’Asd Ceriano, che quindi sale di categoria: i cerianese hanno espugnato il campo di Mariano del Monnet Xenia, 2-1 con reti di Ippolito e Marone. Goleada del Rovellasca 1910 in casa, 4-1 contro la Guanzatese con i locali lanciati dai soliti Di Muro, Cittera e Tallarita. Vittoria interna, 1-0, per l’Sc United: il gol di Livelli è decisivo contro la Faloppiese Ronago. In classifica dunque primo il Ceriano con 63 punti; vanno ai play off Ardita che ha 62 punti, Bovisio Masciago 59, Rovellasca 1910 56 e Menaggio 54; resta fuori l’Sc United anche lui a 54 punti.

Nel girone A alcune gare si giocano nel tardo pomeriggio. Per quelle già disputate, Pro Azzurra Mozzate-Victoria 2-0, Tradate-Luino 2-2, Valceresio Audax-Salus Turate 3-1. In classifica già matematicamente prima la Pro Azzurra con 70 punti, ai playoff Gallarate che ha 61 punti, Union Villa Cassano 51, Laveno Mombello 50, Arsaghese 49. Fuori il Tradate a 43 punti. La Salus Turatye è ultima con 12 punti e retrocede.

07052023