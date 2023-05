x x

SARONNO – Nel girone varesino di Terza categoria l’Amor sportiva ha oggi, ultima giornata, battuto in trasferta le Azalee Gallarate, 3-1 (con gol saronnesi di Banfi, Busnelli ed Aloardi) ma questo non è bastato a riagguantare il primo posto in classifica, rimasto all’Union Oraotri Castellanza a sua volta vincente 3-1 in trasferta contro l’Arnate. Vittoria in casa per l’Airoldi Origgio, 1-0 contro i Sumirago Boys, gol di Ceriani. Classifica, primi posti: Union Oratori Castellanza 59 punti (promossa in Seconda categoria), Amor 57, Beata Giuliana 55, Arnate 46, Airoldi 39.

Oggi era invece turno di riposo per il Dal Pozzo, nel girone di Terza categoria legnanese: i gialloverdi hanno già festeggiato settimana scorsa la vittoria del campionato.

(foto Armando Iannone: l’Amor sportiva scende in campo)

