SARONNO – Effrazione e occupazione notturna all’Ignoto Militi: due senza tetto tornano a dormire negli spogliatoi.

Chi ci facevano due ragazzi sul tetto dello stabile abbandonato, la torre che si trova alla periferia di Caronno Pertusella? A chiederselo, con preoccupazione, sono stati i cittadini che ieri hanno notato movimento all’interno dell’edificio ed in particolare sul tetto. E’ una struttutra da tempo abbandonata, il cantiere non si è mai concluso, già in passato si sono registrate presenze di persone non autorizzate, entrate per dormire o girinzolare, col rischio di farsi male o cadere.

E’ di 7 persone medicate in ospedale, una anche in serie condizioni e compresi 2 bambini, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo l’autostrada A8 in direzione sud, all’altezza del bivio con la A9, in territorio di Origgio, dove si sono scontrate due automobili.

Posticipo nel tardo pomeriggio per il Fbc Saronno che gioca domenica alle 19 l’ultima giornata del campionato di Promozione, che ha matematicamente già vinto. Avversario allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi è una Besnatese già salva.

07052023