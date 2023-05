x x

SARONNO – Un connubio tra arte e cultura quello che si è realizzato al Giuditta Pasta di Saronno. Il teatro ha avuto l’onore e il piacere di ospitare nuovamente il Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta, la cui finale è andata in scena nella serata di ieri, sabato 6 maggio, sotto lo sguardo di un pubblico più che entusiasta.

La competizione, entrata ormai nel vivo, ha visto lo sfidarsi degli ultimi nove concorrenti rimasti in gara dopo una difficile selezione, ai quali si è unito di diritto il vincitore dell’omonimo concorso giapponese che, a partire dal 2022, ha luogo nella città di Kumamoto. I cantati si sono esibiti uno a uno sulle note dei lavori dei più celebri compositori, offrendo al pubblico uno spettacolo toccante e coinvolgente, oltre che a una prova di notevoli virtuosismi. Tutti gli artisti, accompagnati dall’Italian Academy Orchestra diretta dal Maestro Roberto Gianola, sono stati valutati durante la serata da una giuria internazionale, presieduta dal Maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente del teatro Bellini di Catania. Anche ai presenti però è stata data l’opportunità di giudicare i partecipanti tramite votazione, servita per proclamare il “vincitore del pubblico” al quale è stata consegnata una borsa di studio di 500 euro.

L’evento è stato aperto e presentato dal direttore artistico Maurizio Mauretta che ha chiamato sul palco diverse personalità giunte da oltreoceano: il Dottor Kobayashi, Console Generale per il Giappone a Milano, Kohei Yaotani, Presidente della Camera di Commercio Giapponese e il Maestro Shinichi Sakuma, direttore artistico e fondatore del Concorso Giuditta Pasta di Kumamoto, ai quali è stato consegnato dal Sindaco Airoldi e dall’Assessore Succi un libro contenente scatti fotografici di Saronno per donare un ricordo della città agli ospiti esteri. Presente anche la direttrice del Rotari Club che da sempre favorisce lo scambio culturale dei giovani.

Al termine della serata, dopo una breve pausa, sono stati consegnati svariati premi, consistenti non solamente in borse di studio, ma anche in assegnazioni di concerti e produzioni operistiche. I vincitori della competizione, sennonché primi tre classificati, sono stati però Airi Sunada (terzo posto), Miyoung Lee (secondo posto) e Vittorio De Campo (primo posto), guadagnatisi borse di studio per un totale complessivo di 7000 euro.