SOLARO / LIMBIATE / CERIANO LAGHETTO – La parrocchia Madonna del Carmine, i comitati Centro Civico Brollo e Quartiere Sant’Anna, le contrade Lepre, Riccio, Scoiattolo e Volpe e le associazioni Amici della Chiesetta, Oli Dance, Progetto Gemma e Serenissima Calcio, con il patrocinio dei Comuni di Solaro, Ceriano Laghetto e Limbiate, invitato tutti i cittadini alla Festa della Madonna dei Lavoratori. La patronale del Villaggio Brollo, quest’anno intitolata “PrendiamoCi Cura”, è in programma da mercoledì 17 a lunedì 29 maggio con tante manifestazioni, eventi ed iniziative. La classica processione per le vie del Villaggio si terrà a conclusione delle due settimane di festa, lunedì 29 maggio con partenza alle 20.30 dal piazzale della chiesa in via Repubblica e seguirà il percorso via Mascagni, via Verdi, via Isonzo, piazza Grandi per arrivare alla chiesetta.



Ai residenti viene chiesto dall’organizzazione di addobbare le case con i colori delle rispettive contrade, per abbellire la frazione e accogliere i visitatori che, come ogni anno, si annunciano numerosissimi. All’interno del programma troviamo anche l’apertura del tendone ristorante in oratorio per tutti i giorni della festa, la classica Sagra del Pesce (da sabato 27 a lunedì 29), il luna park, le visite guidate al santuarietto della frazione e poi numerose mostre, gli spettacoli, i concerti, i giochi per bambini in oratorio ed il ritorno della pesca di beneficenza.



Per quanto riguarda il Comune di Solaro, durante i giorni della festa saranno presentate la nuova sede della Protezione civile nei locali di Casa Brollo ed il nuovo sportello decentrato della polizia locale che entrerà in funzione, con cadenza di un giorno a settimana, a partire dal mese di giugno, per raccogliere le segnalazioni locali dei residenti e rafforzare il presidio delle forze dell’ordine comunali in frazione.



Dice Christian Talpo, assessore solarese al Villaggio Brollo: “Possiamo dire che sia la prima vera festa della frazione dopo la pandemia. Qualcosa nel programma e nell’organizzazione è stato rivisto e rivisitato, ma sicuramente c’è tanta voglia di ripartire. Avremo la chiesetta aperta e avremo tante attività, quest’anno con una simpatica aggiunta di un’iniziativa dedicata ai più piccoli dedicata alla pesca ed all’ambiente. Ci tengo a ringraziare tutte le persone e le realtà coinvolte a vario titolo nell’organizzazione, meritano un plauso per quanto sono riuscite a mettere nel calendario e per la passione con la quale portano avanti la tradizione. Come Amministrazione comunale sarà anche l’occasione per presentare il nuovo presidio di polizia locale e la nuova sede della Protezione civile, segnale di attenzione per una sicurezza da sostenere e migliorare come richiesto dai residenti. Saranno giorni divertenti ed emozionanti per tutto il Villaggio Brollo e non vediamo l’ora di viverli insieme»”.

07052023