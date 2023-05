x x

LOMAZZO – “Il contrabbandiere di libri”: il Risorgimento a Como e la storia di Luigi Dottesio, presentata da Pietro Berra, autore del romanzo basato sulla storia autentica di un comasco protagonista del Risorgimento italiano. L’appuntamento è per mercoledì 10 maggio alle 21, nella Sala Colmegna a Lomazzo, in piazza Volta 2. Partecipazione gratuita su iscrizione, su www.lomazzo.eu oppure al link: https://bit.ly/lomazzo10mag23

Attraverso le pagine del libro di Pietro Berra ripercorriamo la storia vera di alcuni comaschi che, stampando in Svizzera i libri vietati nel Lombardo-Veneto, hanno gettato le basi dell’Italia unita, della Croce Rossa e…del tiramisù! I protagonisti principali, Luigi Dottesio e Giuseppina Bonizzoni, vissero una storia d’amore più contrastata di quella dei “Promessi sposi”. In un periodo cruciale per la nascita dell’Europa moderna, a cavallo dei moti del 1848, si incrociano attorno ai torchi della Tipografia Elvetica di Capolago i destini di una serie di personaggi di primo piano.

Grazie a questa tipografia, Luigi Dottesio e i suoi compagni realizzarono una delle più belle ed epiche imprese legate alla diffusione del libro e della cultura: stamparono e organizzarono il contrabbando di centinaia di volumi vietati dagli austriaci e ritenuti invece da Giuseppe Mazzini “l’arma più potente” a disposizione di coloro che vanno costruendo la via verso la libertà.

08052023