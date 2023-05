x x

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 13 maggio il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali, organizza la 9′ edizione del “Borgo dei balocchi”, un evento nato con l’idea di riscoprire tramite il gioco i valori, la cultura e le tradizioni di una volta. La manifestazione, curata dall’assessorato alle Politiche sociali e istruzione e patrocinata da Provincia di Varese, prenderà il via dalle 15 e fino alle 19. accoglierà i bambini e le loro famiglie nel centro storico intrattenendoli per tutto il pomeriggio con varie attività che si svolgeranno negli angoli più caratteristici della centralissima piazza Garibaldi. Ci saranno laboratori didattici, attività ludiche, fiabe, giochi, letture e spettacoli di animazione.

La partecipazione agli eventi è ad ingresso libero, durante la giornata saranno presenti dei golosi punti ristoro.



(foto: una immagine dell’edizione 2022 dell’evento “Borgo dei balocchi” che si è tenuto nel centro storico di Castiglione Olona)

08052023