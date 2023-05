x x

CESANO MADERNO – Da oggi 8 maggio al 24 settembre il giardino Arese Borromeo resterà aperto 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟭, dal lunedì al venerdì. Tornano, infatti, le aperture straordinarie di uno dei luoghi più amati e frequentati dai cesanesi, lo splendido Giardino che si estende su un’area di circa 100.000 metri quadrati, posto nel cuore della città e che da lunedì 8 maggio e per tutta la stagione estiva sarà fruibile anche negli orari serali, con ingressi da piazza Procaccini e via Garibaldi. Il sabato e la domenica il giardino osserverà la consueta chiusura alle 19.

L’area verde del centro città sarà a disposizione dei cesanesi per l’attività fisica all’aperto, ma anche per godere delle numerose iniziative culturali e sociali organizzate nell’area di Palazzo Arese Borromeo durante la primavera-estate.

Sarà anche l’occasione per ammirare, in tutto il loro fascino, le impronte storiche ancora presenti: dalla voliera edificata nella seconda metà del Seicento alla raffinata Fontana a gradoni decorata da due sculture di dromedari in cesta, emblema di casa Borromeo; dal tempietto del Fauno, pregevole architettura che si attesta al vertice sud-orientale del giardino, fino alle oltre venti sculture a figura intera, che compongono la collezione di statue del parco realizzate nel Seicento.

