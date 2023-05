x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Definito in accordo con le associazioni del territorio e la parrocchia Santi Quirico e Giulitta il calendario delle Feste d’estate di Solaro. Come sempre si comincia il primo fine settimana di giugno per due mesi consecutivi di manifestazioni, eventi, iniziative, concerti e beneficienza.

Il calendario prevede: Festa della Sardegna con il Circolo Sardo Grazia Deledda di Saronno dall’1 al 4 giugno, Festa del Partito Democratico dall’8 all’11 giugno, Festa patronale dal 16 al 18 giugno, Festa Nerazzurra con l’Interclub Dna dal 23 al 25 giugno, festa dell’associazione Binda For Children di Cesate dal 7 al 9 luglio, Notte Bianca sabato 8 luglio, Sagra del Pesce con l’Asd Società Pescatori Solaresi Fratelli Campana Tubertini dal 12 al 16 luglio, Festa della Birra con Il Pensiero Libero dal 20 al 23 e dal 27 al 30 luglio.

L’area delle feste è sempre quella del centro sportivo di corso Berlinguer ed il programma di massima prevede l’apertura del tendone tutte le sere a partire dalle 19, seguendo il calendario di eventi proposto dalle singole associazioni.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Come Amministrazione Comunale cerchiamo di offrire maggior supporto possibile alle associazioni, mettendo a disposizione gli spazi grazie ad una convenzione di gestione del centro sportivo che, pur mantenendo la sua vocazione sportiva, garantisce l’utilizzo di un campo da calcetto e dei locali bar e cucina per buona parte del periodo estivo alle nostre realtà. Ci tengo in quest’occasione non solo a ringraziare gli organizzatori delle associazioni, ma anche tutti quei volontari che popoleranno con grande spirito solidale e di aggregazione il centro sportivo durante le feste».

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

08052023