Cardinal Bagnasco: “Il Santuario di Saronno è un luogo di grazia. Sono orgoglioso di aver aperto la porta santa” (foto e video)

x x

SARONNO – Santuario gremito ieri sera, lunedì 9 maggio, per l’apertura della porta santa del Santuario della Beata Vergine dei miracoli che segna l’inizio dell’anno di grazia voluto in concomitanza con il 525esimo anniversario della posa della prima pietra dell’edificio di culto saronnese.

Accolto dal prevosto monsignor Claudio Galiberti, con autorità civili e militari, ha presieduto la cerimonia il cardinal Angelo Bagnasco cardinale e arcivescovo cattolico italiano, dall’8 maggio 2020 arcivescovo emerito di Genova. Il religioso è arrivato in viale Santuario dove dopo un saluto ai religioso e ai presenti ha partecipato al rosario e al corteo.

Quindi sul sagrato del Santuario la lettura, da parte del prevosto, del decreto per l’indulgenza plenaria seguito dall’apertura della porta santa. Durante la messa, con la chiesa gremita, il cardinal Bagnasco è stato protagonista di una lunga omelia in cui ha toccato temi come l’importanza della tradizione ma anche sulle sfide che lancia il mondo dei giovani “il nostro futuro” a partire dalla lotta al disagio.

Non è mancato un riferimento all’anno di grazia del Santuario della Beata Vergine dei Miracolo: “Sono orgoglioso di aver aperto la porta santa dando il via a questo giubileo che può essere spiegato come un anno di gioia e di giubilo”.

“Abbiamo bisogno di grazie, prodigi e miracoli che chiediamo alla Madonna per la confidenza che hanno i fedeli con lei. Questo santuario é un luogo di grazia i cui muri sono i testimoni silenziosi di 5 secoli di preghiere, di gioia e dolore, di sorrisi e lacrime. La tradizione é un patrimonio di fede e ideali di vita e di verità. Dobbiamo essere riconoscenti alla voce di queste pietre e non lasciarci lusingare da mode vuote. Dobbiamo allo stesso modo stare attenti che queste lusinghino i giovani che sono il nostro futuro”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione