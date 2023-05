x x

ORIGGIO – Brutta disavventura ieri sera, lunedì 8 maggio, per un ragazzo che è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e dal personale di un’ambulanza e automedica inviati sul posto dalla centrale operativa di Areu.

E’ successo in via della Resistenza da dove, intorno alle 22, è arrivata la richiesta di aiuto. Un ragazzo, che probabilmente stava cercando qualcosa intorno alla recinzione, è rimasto infilzato con la mano negli spunti di una recinzione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ma anche l’ambulanza del Sos di Uboldo e l’automedica.

I pompieri hanno lavorato con il personale sanitario. E’ stato subito chiaro che la soluzione migliore sarebbe stato tagliare la recinzione in modo che potesse essere tolta dalla mano direttamente all’ospedale con un intervento chirurgico. Così i pompieri hanno staccato la parte alta della recinzione, tagliandola in 5 punti. Hanno quindi aiutato il personale sanitario a portarlo in ambulanza. E’ stato quindi trasferito all’ospedale per liberarlo definitivamente.

Sulla dinamica dell’infortunio faranno chiarezza nelle prossime ore le forze dell’ordine che ascolteranno la ricostruzione della giovane vittima per chiarire come sia potuto avvenire l’incidente.

