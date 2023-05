x x

yPredict è una nuova piattaforma di analisi e ricerca per gli investimenti basata sull’intelligenza artificiale che sta riscuotendo un grande successo nella sua prevendita, attualmente nella quarta fase.

Lo scopo del progetto è quello di mettere a disposizione degli utenti approfondimenti basati su dati e consentire loro di prendere decisioni di investimento informate per investire in criptovalute.

La volatilità è da sempre la caratteristica principale del mercato delle criptovalute, per cui una piattaforma di segnali basata sull’AI potrebbe rappresentare un’opportunità interessante.

Come funziona yPredict?

yPredict si basa sull’AI (Artificial Intelligence – Intelligenza Artificiale) e il machine learning (un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale che si occupa di creare sistemi che apprendono o migliorano le performance in base ai dati che utilizzano) ed è una piattaforma di ricerca e analisi tutta nuova, che consente agli utenti di prendere decisioni di investimento informate.

Il suo ecosistema è composto da esperti di AI e ML, analisti e investitori esperti, che hanno creato una suite di prodotti e tool per la realizzazione di modelli e metriche di previsione finanziaria all’avanguardia.

Sono quattro gli elementi che caratterizzano la piattaforma: un marketplace ricco di modelli di previsione, una suite di tool e algoritmi per l’investimento, un terminale crypto completo, e un pool SPI per lo staking.

Grazie alla loro unione, questi elementi permettono all’utente di scegliere meglio le criptovalute nelle quali investire.

La piattaforma, inoltre, si rivolge anche agli analisti crypto, che possono così mettere a disposizione i loro segnali per chi si abbona su base mensile, creando di fatto un servizio di segnali di trading peer-to-peer.

Come usare yPredict?

Sono quattro gli elementi che aiutano gli utenti a investire meglio il proprio denaro, ovvero:

Market Prediction Platform

yPredict Analytics

yPredict Marketplace

yPredict Terminal

Market Prediction Platform permette agli utenti di controllare tutte le previsioni dei prezzi degli asset in maniera gratuita. Per realizzare queste previsioni vengono utilizzati dei modelli predittivi sviluppati internamente e modelli realizzati da analisti selezionati.

yPredict Analytics è il posto in cui gli utenti possono usare una suite di tool alimentata dall’intelligenza artificiale: questa include il riconoscimento di pattern, l’analisi del sentiment, degli indicatori e delle transazioni.

yPredict Marketplace è invece pensato per attrarre tutti gli sviluppatori AI/ML che stanno già lavorando nei mercati, che possono qui proporre i propri modelli di previsione come opzione di abbonamento mensile.

Il 70% della quota va allo sviluppatore, il 20% all’ecosistema e il restante 10% ai possessori di token YPRED.

yPredict Terminal, infine, è una piattaforma di trading dedicata agli utenti esperti, che possono così investire con ordini di esecuzione avanzati.

Vale la pena partecipare alla prevendita?

Il token nativo della piattaforma, YPRED, permette agli utenti di accedere all’ecosistema senza costi aggiuntivi. Si tratta quindi di un utility token che serve per abbonarsi alla piattaforma o al marketplace, acquisendo così utilità nel mondo reale.

Con il token è possibile utilizzare lo staking per ottenere entrate passive; costruito su Polygon, è attualmente in prevendita.

Dei 100 milioni disponibili, solo il 5% andrà al team: il costo di un token è ora pari a 0,05$, che andrà a crescere nelle fasi successive e fino a raggiungere 0,12$ con il lancio sugli exchange di livello 1.

Ecco perché conviene partecipare per tempo alla prevendita, ovvero quando il prezzo dei token è ancora basso: in questo modo i guadagni non realizzati saranno più elevati.

