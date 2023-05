x x

SARONNO – Dal 10 al 17 maggio scopri i film e gli eventi in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Da venerdì 12 maggio la commedia romantica

LOVE AGAIN con Celine Dion e Priyanka Chopra. Il film racconta di Mira Ray, che dopo la perdita del proprio ragazzo, continua a inviare romantici messaggi al suo vecchio numero di cellulare senza rendersi conto che è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns. Rob rimane colpito dalle parole di Mira e vuole capire come incontrarla di persona e conquistare il suo cuore.

Venerdì 12 ore 21.00

Sabato 13 ore 17.30 – 21.00

Domenica 14 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 15 ore 21.00

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – Prosegue con grande successo da venerdì 12 maggio: LA QUATTORDICESIMA DOMENCA DEL TEMPO ORDINARIO di Pupi Avati. Il film segue la storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca, due quindicenni che nella Bologna degli anni ’70 prendono una decisione: saranno amici per tutta la vita.

Venerdì 12 ore 21.00

Sabato 13 ore 17.30 – 21.00

Domenica 14 ore 19.00 – 21.00

—————-

Appuntamento con la Grande Arte al Cinema: BORROMINI E BERNINI. LA SFIDA ALLA PERFEZIONE. film diretto da Giovanni Troilo, è un documentario che racconta una delle rivalità artistiche più celebri di sempre, quella tra Francesco Borromini e Gian Lorenzo Bernini, ma si concentra anche sul più grande nemico del primo, ovvero Borromini stesso.

Lunedì 15 maggio ore 15.00 & 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi .

ore 15.00 & 21.00 al . Venerdì 19 maggio ore 15.30 & 21.00 al Cinema Silvio Pellico .

——————————–

Lo spettacolo continua con la CODA DEL CINEFORUM:

Questa settimana EO regia di Jerzy Skolimowski. Racconta la storia dell’asino Eo che fa coppia con l’acrobata Kasandra in un circo polacco. Ma il circo viene smantellato, piegato dai debiti e dalle proteste, e i due vengono separati. Eo inizia così un viaggio che lo porta in paesi e contesti diversi, fino in Italia.

Mercoledì 10 maggio al Nuovo Cinema Prealpi alle ore 15.30 & 21.00

alle ore 15.30 & 21.00 Giovedì 11 maggio al Cinema Silvio Pellico alle ore 15.30 & 21.00

Prossimo appuntamento ARGENTINA 1985 regia di Santiago Mitre. Tratta della dittatura “feroce, clandestina e vigliacca” che ha governato l’Argentina dal 1977 al 1983, spargendo sangue e terrore.

Al Cinema Silvio Pellico :

Martedì 16 maggio ore 15.30 (cambio orario)

(cambio orario) Giovedì 18 maggio ore 21.00 (cambio orario)

Al Nuovo Cinema Prealpi :

Mercoledì 17 maggio ore 15.30 – 21.00

——————————–

Scopri tutta la programmazione, gli orari completi e le rassegne su www.cinemasaronno.it

