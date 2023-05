x x

CISLAGO – Un silenzio incredibile che ha racchiuso non solo la parrocchia ma anche la piazza ha accompagnato oggi, martedì 10 maggio l’ultimo saluto della comunità cislaghese alla 27enne Elisa Mazzucchelli che si è spenta domenica dopo aver lottato all’ospedale Niguarda dove era ricoverata da giovedì notte quando era rimasta vittima di un incidente con il fidanzato. E’ successo dopo mezzanotte lungo la Monza-Saronno all’altezza di Boviso. La moto su cui la ragazza viaggiava con il coetaneo a cui era legata dall’ultimo anno di scuola (all’Itas di Limbiate) si è scontrata con una vettura che procedeva della stessa direzione. L’impatto è stato violenza Elisa è stata sbalzata fuori dalla moto. E’ stata subito soccorsa a portata all’ospedale Niguarda dove si è spenta domenica.

La chiesa non è riuscita ad ospitare tutti i presenti: attorno alla famiglia dai genitori alla sorella si sono stretti gli amici di sempre, i conoscenti e tanti concittadini.

“La dipartita di Elisa è stata dura e violenta – ha detto il parroco don Maurizio Restelli durante l’omelia in un silenzio irreale che ha avvolto la chiesa per l’intero funerale – è impossibile non chiedersi il perchè ci venga chiesto questo terribile distacco da una figlia, da una sorella, da una nipote, un’amica, una fidanzata”. Il religioso ha ricordato le parole dei genitori da mamma Amelia che sottolineava come Elisa in casa fosse il sole per la sua vivacità o il padre che con amarezza pensava come fosse il momento di un funerale invece che di ritrovarsi per un matrimonio.

“La vita di Elisa è importante per il Signore come per noi – ha concluso il celebrante prima di leggere un intensa poesia – L’ultimo suo gesto d’amore è stata la donazione degli organi che permetterà a tanti uomini e donne di superare la propria sofferenza”. All’uscita del feretro tutti i presenti, tra cui il sindaco Stefano Calegari, si sono raccolti intorno alla famiglia tra le tante rose: quelle rosa antico della corona delle nonne, quelle bianche e rosa lasciate dagli amici sulla bara prima dell’inizio del funerale e quello rosse di un grande cuscino a forma di cuore.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione