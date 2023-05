Maria Chiara Gadda a Tuttofood: “Genialità e qualità”

MILANO – A Milano per Tuttofood c’era anche la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva: “Tuttofood è la fiera espressione delle eccellenze agroalimentari del nostro Paese e una vetrina aperta a visitatori da tutto il mondo dove è possibile toccare con mano gli investimenti in qualità e innovazione delle imprese del settore. Questi prodotti sono eccellenti perché frutto della biodiversità, della genialità e della fantasia nel trasformare, e del radicamento territoriale che ci rende unici nel mondo”.

Prosegue Gadda: “Tra i tanti stand mi piace fare tre esempi che a mio parere ben descrivono il senso di una fiera come questa, e di un settore che sa valorizzare la tradizione con il miglioramento continuo e l’innovazione. Farris, che dalla provincia di Foggia esporta in tutto il mondo ortaggi disidratati per l’industria alimentare. Un esempio di come si possa coniugare tecnologia e ricerca, con una materia prima di eccellenza del territorio foggiano sapientemente coltivata dalla Cooperativa Giardinetto. Madeo, ottima espressione di una filiera agroalimentare 100% calabrese nel settore suinicolo dove le parole d’ordine sono sostenibilità, tradizione, territorio e capacità di fare rete. Tutti i prodotti, dai cereali per i suini fino alla spezie che insaporiscono i salumi, provengono da materie prime locali. Azienda capofila nello sviluppo e valorizzazione della Filiera nazionale del suino nero italiano. E poi il Consorzio di tutela salumi Dop Piacentini, storia, gusto, tradizione e qualità tutta da gustare. Il consorzio fa parte della rete dei distretti del cibo, uno strumento importante che consente – soprattutto alle imprese più piccole – di fare leva su promozione e progetti di investimento. Milano ormai è diventata una città di riferimento nelle politiche del cibo a tutto tondo, e anche questi eventi sono occasione per tenere aperto un dibattito attorno alle grandi questioni che riguardano il comparto agroalimentare e le sfide legate all’alimentazione”.

