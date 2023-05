x x

SARONNO – Da sabato 13 maggio a sabato 24 giugno, nel foyer del Teatro Giuditta Pasta, sarà ospitata la mostra personale di Antonio Marciano dal titolo “Supereroe”, curata da Sabrina Romanò in collaborazione con l’associazione artistico-culturale Helianto. La mostra sarà fruibile da mercoledì a sabato dalle 9.30 alle 12.30, ed il venerdì dalle 14.30 alle 17.30; l’evento di presentazione sarà domenica 21 maggio alle 18.

“Le opere di Marciano – dichiara Ermanno Tedeschi – sono un vero e proprio inno alla vita. Infatti Antonio, nonostante la malattia, non ha mai smesso di lottare e continuare a guardare il mondo con gli occhi di un artista, alla continua ricerca del bello e dell’armonia. I chiodini di Quercetti diventano un pennello nelle sue mani, ed ogni singolo chiodino è una pennellata di colore: solo vedendoli tutti accostati gli uni con gli altri si ottiene la visione d’insieme: un divisionismo estremamente moderno e materico”.

Secondo Francesca Marianna Consonni invece, “Quello che a prima vista appare come un gioco, è un paziente lavoro di tempo, fatto di cura della composizione, eseguito punto per punto. Le opere di Marciano, sono visivamente gioiose, semplici, immediate e realizzate con uno spirito fatto di gioco, gioia, impegno e condivisione”.

Quello che nacque quasi per gioco, ha reso quindi una soluzione espressiva idonea allo stato di salute dell’artista, che si è adattato a questo tipo di materiale innovativo. Marciano definisce la sua arte come “opera sociale”, poiché una volta realizzato il disegno può far riempire le campiture di colore anche ad altre persone, senza alimentare la stanchezza fisica e neurologica dell’artista.

Antonio Marciano è saronnese, classe ’75, diplomato al liceo artistico di Busto Arsizio e laureato all’Accademia di Brera in decorazione, è autore di svariate esposizioni nazionali ed internazionali, tanto che alcune sue opere sono entrate a far parte di prestigiose collezioni museali.

L’opera e lo stile dell’artista saronnese si è legata indissolubilmente alla sua biografia, infatti dopo la grave malattia che lo ha colpito, da “Artista delle dorature” com’era precedentemente conosciuto, Marciano è passato ad una nuova estetica, in cui l’immagine è in puntini come se fossero pixel.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione