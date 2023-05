x x

SARONNO – “Facendo riferimento alla scarsa manutenzione del verde, all’incuria e all’insicurezza del parco giochi di Villa Gianetti lamentata da una cittadina, Forza Italia ritiene sia necessario che questa amministrazione si faccia carico di responsabilità e mancanze. Che Saronno non sia una città per bambini non è difficile da dimostrare. È stato rimarcato anche da una esponente del PD in una serata organizzata dall’amministrazione qualche settimana fa. Che, al contrario, sia destinata a diventare la meta desiderata dagli appassionati delle due ruote, i saronnesi ormai l’hanno capito fin da subito”.

Inizia così la nota di Forza Italia Saronno.

Quello che non capiamo è il motivo per il quale l’assessore e questa amministrazione abbiano deciso, scientemente a questo punto, di non intervenire per rendere attrattivo ma soprattutto sicuro questo giardino in centro a Saronno abbandonato a sè stesso da anni, così come altri.

L’assessore ha deciso di interessarsi alla cura delle uniche aiuole piantumate ancora con tappezzante, quelle di via Roma, senza dedicare nessun intervento ai giardini di Villa Gianetti poco più avanti.

Provate a fare un giro anche se non avete bambini piccoli e capirete lo stato di degrado e di insicurezza non solo percepito ma reale.

Forza Italia ha raccolto diversi suggerimenti e richieste di intervento nell’iniziativa “La Saronno che vorrei”e in molti ci hanno segnalato anche questo problema. Nelle prossime settimane saremo presenti con iniziative e gazebo in diverse zone della città.

Raccoglieremo suggerimenti e segnalazioni perché Saronno sia una città per i bambini, per le mamme e per le famiglie ma anche per chi qui vive e lavora desiderando sicurezza e benessere ambientale e sociale.

11052023