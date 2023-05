x x

SARONNO – Primo incontro di quartiere questa sera alla scuola Rodari di via Toti, da dove parte il percorso partecipativo 2023 dell’Amministrazione saronnese. Il sindaco Augusto Airoldi e la Giunta incontreranno i residenti nel quartiere e, oltre ad illustrare loro il progetto della nuova scuola, saranno a disposizione per un confronto con i cittadini su ogni tematica riguardante il Prealpi, per ascoltare suggerimenti, capire le problematiche, rispondere ai quesiti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione