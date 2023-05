x x

CERIANO LAGHETTO – Storico passaggio in Promozione, lo scorso fine settimana al termine del campionato di Prima categoria, per l’Asd Ceriano che ha vinto il campionato. Il presidente Alberto Baslico ha voluto ringraziare tutti i protagonisti di questa impresa sportiva.

Grazie a tutti per i complimenti che mi avete fatto, è stata davvero un’impresa direi storica! Quattro anni fa quando ho cominciato a fare il presidente mai avrei pensato di riuscire in questa impresa ,la promozione è solo l’ultimo tassello, il resto è evidente a quelli che vengono al nostro centro sportivo e ne vedono l’evoluzione. Quando ho cominciato mi dicevano tutti che non sarei stato in grado di cambiare nulla, che non potevo vincere niente, che per fare il presidente ci voleva esperienza.

Invece proprio il 7 maggio, giorno del mio 58esimo compleanno, abbiamo raggiunto un traguardo fantastico, grazie ad una squadra fantastica sia in campo che fuori. Squadra che io voglio ringraziare pubblicamente a partire dai miei collaboratori e amici: in primis il direttore sportivo Antonello Porro, la segreteria con Michela e Luca, il direttore Nicolò Pepe, il presidente onorario Giuseppe Sala, il vice presidente Gino Borroni, lo storico guardalinee Zinna, il magazziniere Salva, e i miei super giocatori.

Si tratta di:

Mauro Arrivabeni,

Sergio Bianchi,

Matteo Trolese,

Tiziano Di Mauro,

Kevin Pascale,

Sergio De Boni,

Fabio Menegon,

Guglielmo De Giorgio,

Riccardo Gagliani,

Francesco D’Ambra,

Lorenzo Burasch,

Giulio D’Errico,

il capitano Simone Maringoni,

Simone Meroni,

Christian Corti,

Simone Campo,

Claudio Giacumbo,

Marco Cossa,

Daniele Ippolito con i suoi 40 anni,

Francesco Marone,

Cristian Troiano,

Fabio Vismara,

Mirco Gobbo.

“Il collante di tutti loro è stato il grande mister Motta Daniele, con il suo staff: Antonio Santorelli, allenatore portieri e Claudio Vavassori, preparatore atletico. I due massaggiatori Francesco e Ferdi. Davvero una grande squadra – conclude il pres – Fiero di voi tutti! Grazie di cuore”.

(foto: il presidente del Asd Ceriano, Alberto Basilico)

