x x

SARONNO/SARONNESE – Con l’aumento delle temperature si moltiplicano gli eventi outdoor: dai tornei di calcio per i più giovani a Saronno e Rovello Porro, alle mostre d’arte nella cornice storica di villa Arconati e dei suoi giardini a Castellazzo di Bollate.

Venerdì 12 maggio

SARONNO – Alle 21, al teatro Regina Pacis di via Roma, il Circolo della Bussola e gli amici della compagnia della Ruota presentano lo spettacolo “La notte dell’innominato” tratto da “I Promessi Sposi” a 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Informazioni all’ e-mail [email protected].

Sabato 13 maggio

SARONNO – Torna la “Running day” 5 km non competitiva giunta alla sua 16° edizione. Informazioni e iscrizioni al sito www.runningsaronno.it.

SARONNO – Al museo dell’Illustrazione di via Caduti della Liberazione 25, mostra personale di Anna Canavesi. Ingresso libero, orari dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

ROVELLO PORRO – Dalle 18 alle 20, all’oratorio san Giuseppe di via Dante 109, 16° memorial Giuseppe Balestrini con i nati negli anni 2016/2017. Informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Domenica 14 maggio

SARONNO – Dalle 9, ai campi di via Trento e via Colombo, Amor sportiva e Robur Saronno organizzano il 3° torneo di calcio “Peppo Clerici”. Informazioni al numero 3474617707.

LIMBIATE – Dalle 9.15, al centro di addestramento di via Maurizio Galimberti 1, torna la 26° edizione di “Limbiate day” con il servizio cani guida dei Lions in collaborazione con il Comune. Dettagli al sito www.comune.limbiate.mb.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Dalle 11 alle 19, nella cornice storica di villa Arconati (in foto), è possibile visitare la mostra “Marco D’Anna | Oltrereale” a cura di Martina Brotoluzzi e Valeria Foglia. Prevendite e informazioni al sito internet www.villaarconati-far.it.

SARONNO – Alle 14.30, in sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario 2, “Scacchisaronno promuove un torneo amatoriale aperto a tutti per le categorie juniores, adulti, ipo-non vedenti. Preiscrizioni al numero 3711179430.

SARONNO – Dalle 15 tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 16, al cinema teatro Prealpi, l’associazione “Amici della lirica Giuditta Pasta” invita al concerto “Ciak!!! Si suona musica e cinema”. Prenotazioni e informazioni all’e-mail [email protected].

SARONNO – Dalle 16.30, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma, l’associazione “Rete Rosa” presenta l’evento “Voci negate”: recital di poesie iraniane e afgane e concerto “Donne in musica” del duo Koinòo.Informazioni al sito www.reterosa.eu.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.