x x

SARONNO – “Abbiamo l’onore di accogliere Sheik Kamal Amara, presidente europeo degli imam, per il sermone di venerdì 12 maggio”. Così i rappresentanti del centro islamico di Saronno riguardo all’appuntamento odierno.

La sua visita, ricordano dal centro islamico, “rappresenta un’opportunità unica per noi di ascoltare una prospettiva autorevole sulla fede e sulla spiritualità, e siamo felici di condividere questo momento di riflessione e di preghiera insieme a lui”. L’incontro si tiene dalle 12 alle 13 negli spazi di via Grieg 44 in città.

Recentemente al centro islamico si è svolto l’Iftar a margine del Ramandan, richiamando un numero record di saronnesi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una precedente iniziativa al centro islamico di Saronno)

12052023