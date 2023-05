x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della bottega equosolidale Il Sandalo.

Si terrà nel pomeriggio di questo sabato 13 maggio alla bottega Il Sandalo Equosolidale un Aperi-fashion all’insegna della sostenibilità e della bellezza: un aperitivo con prodotti equosolidali e la presentazione della collezione di moda etica primavera estate 2023.

Dalle 17.30 alle 19.00 le “Equomodel” del Sandalo mostreranno i capi della collezione, racconteranno piccoli dettagli su prodotti e produttori mentre si sorseggia un aperitivo e si conversa con gli amici.

Da 30 anni il Sandalo lavora con orgoglio per promuovere il commercio equo solidale sul territorio con incontri, convegni, eventi, vendita di prodotti, iniziative nelle scuole.

Ha sempre cercato di connettere la principale attenzione alla dignità del lavoro e dei lavoratori in tutto il mondo, nei paesi del Sud del Mondo così come nei nostri del sud Italia, con le emergenze sociali collegate ad esso come il rispetto dell’ambiente, l’emergenza climatica adesso e la distribuzione equa delle risorse.

Su queste basi il Commercio Equo Mondiale costruisce le basi del commercio equo del futuro e il Sandalo vuole raccontarlo a tutti nel presente.

Dal Perù, in visita ai produttori, arriverà un saluto di David Cambioli, presidente di Equogarantito, ’organizzazione Italiana del Commercio Equo, membro del Wfto, (World Fair Trade Organisation) per ricordare come il commercio equo con i suoi operatori, volontari e sostenitori contribuisca attivamente alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo Onu.

L’appuntamento è aperto a tutti ed è per domani sabato 13 maggio, dalle 17.30 in Vicolo Santa Marta.

(Foto d’archivio)

