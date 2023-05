x x

SARONNO – Al via domani, 13 maggio, la 16esima edizione del Running Day a Saronno, gara competitiva sulla distanza di 10 chilometri, certificata dalla federazione italiana di atletica leggera.

Prevista la presenza di forti atleti italiani ma anche africani, tanto che è probabile che venga battuto il record del percorso: citiamo tra i tanti Riccardo Mugnosso, Flavio Ponzina, Michele Belluschi, Loris Mandelli e Davide Copeta. Il Kenya sarà rappresentato da Dorine Jerop Mukomen e Stephen Mwangi Njeri. Come ogni anno si sfideranno sul doppio giro di 5 chilometri, partenza (ore 20.15) ed arrivo in piazza Libertà.

Da evidenziare la presenza di una forte atleta ticinese, Sabina Rapelli, specialista di “SwimRun”; da registrare poi il gradito ritorno di Lisa Migliorini The Fashion Jogger seguitissima su tutti i canali social.

Nell’occasione il gruppo sportivo Running Saronno è lieto di accogliere Roberta Amadeo, pluricampionessa di handbike e nominata nel 2021 “ufficiale della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella; farà un giro di 5 chilometri prima della gara competitiva, partendo alle 19.55.

Di seguito il programma completo:

Il ritrovo per tutti gli atleti è in Villa Gianetti in via Roma 20, Saronno.

ore 12:00 apertura villaggio ed iscrizioni

ore 14:00 ritiro pettorali

ore 18:30 partenza Tomorrow Runners

ore 19:55 partenza Handbike

ore 20:15 partenza gara competitiva 10k FIDAL

a seguire partenza gara 5k non competitiva

ore 21:30 premiazioni

Informazioni dettagliate sul sito: https://www.runningsaronno.it/corsa/running-day-2023/programma/

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione