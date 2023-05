x x

TRADATE – Lutto in città per la scomparsa di Fernando Mezzetti: noto giornalista, saggista e scrittore, si è spento all’ospedale “Galmarini” l’altra notte, all’età di 81 anni. Aveva scritto sulle paginbe del Corriere della sera e della Notte, ed era stato fra i fondatori de “Il Giornale” con Indro Montanelli negli anni settanta. Per Il Giornale era stato corrispondente dalla Cina e dall’Unione sovietica e poi corrispondente dal Giappone per la Stampa di Torino. Nel 2006 era stato insignito del riconoscimento di “Tradatese dell’anno”.

Il ricordo di Alessandro Colombo

Lo ricorda, tra i tanti, anche Alessandro Colombo, consigliere comunale di Uboldo, che lo conosceva: “Ho avuto modo di conoscerlo, di intervistarlo e di organizzare eventi assieme a lui. Con lui abbiamo presentato diverse sue opere sulla Russia e sulla Cina e l’ho premiato come Tradatese dell’Anno nel lontano 2005. Era prima di tutto un vero Signore e poi un grandissimo giornalista. Ma era soprattutto un amico vero che aveva sempre belle parole nei miei confronti. Ciao Fernando è stato un grande onore conoscerti”.

(foto: Fernando Mezzetti con Alessandro Colombo)

12052023