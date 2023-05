x x

VARESE – Come ogni settimana, Regione Lombardia ha reso nota l’ultima rilevazione giornaliera per quanto riguarda i nuovo contagi in ambito provinciale. Riflettono il dato regionale, di forte calo in tutta la regione.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 11 maggio e mercoledì 10 maggio (tra parentesi il dato quotidiano alla precedente rilevazione):

Milano: 98 di cui 43 a Milano città (188 e 77);

Bergamo: 35 (57);

Brescia: 43 (100);

Como: 21 (42);

Cremona: 12 (27);

Lecco: 6 (15);

Lodi: 4 (16);

Mantova: 16 (24);

Monza e Brianza: 34 (54);

Pavia: 18 (26);

Sondrio: 2 (8);

Varese: 52 (56).

Come ogni venerdì Regione Lombardia ha fatto il punto dell’andamento della pandemia da coronavirus sul territorio regionale. Sostanzialmente stabili i dati dei ricoveri ospedalieri, mentre in forte calo appare il numero dei nuovi casi, 2.709. Questa settimana i decessi sono stati 41.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

13052023