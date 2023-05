x x

CESATE – Avrà luogo questa sera alle 21 un grande concerto nel cortile esterno della biblioteca di Cesate di via Piave 5 in onore della Festa della Mamma, dirigerà il Maestro Luca Valenti.

L’esibizione sarà a cura della banda di Cesate, il Corpo Musicale Vincenzo Bellini.

L’evento sarà patrocinato dal Comune di Cesate, ed in caso di maltempo (che purtroppo è preventivato), l’evento si svolgerà all’oratorio di Cesate centro, in via Battisti 4.

