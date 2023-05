x x

GERENZANO – Inaugurato il frutteto didattico realizzato da Ardea al parco degli Aironi, nella giornata di domenica 7 maggio, con un’ampia programmazione di attività per divertirsi insieme. A tagliare il nastro la sindaca di Gerenzano, Stefania Castagnoli.

L’evento di inaugurazione del frutteto didattico organizzato da Ardea presso il Parco degli Aironi è stato un successo di pubblico e di contenuti. Ardea onlus ha deciso di intitolare il frutteto didattico, realizzato anche grazie al contributo economico di Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha finanziato in parte il progetto con il bando “Meraviglie del Territorio 2022”, alla memoria di Luciano Garbelli, uomo di grandi passioni politiche e vero amico della Natura e dell’Ambiente. Presenti alla cerimonia tra gli altri i sindaci di Gerenzano e Rescaldina oltre che i rappresentanti del Plis dei Mughetti e del comune di Origgio.



Il taglio del nastro ad opera del primo cittadino gerenzanese ha di fatto dato il via a un progetto ambientale e culturale: il frutteto misto, coltivato con pratiche agronomiche ecocompatibili, è stato impostato sul disegno di un arboreto, proprio per evidenziare la valenza naturalistica della proposta. Nell’area, l’associazione La Ghiandaia, che collabora con Ardea per quanto riguarda la parte didattica, proporrà percorsi e attività educative all’interno del frutteto.



A seguire, nel grande prato del parco il circo Macaggi ha intrattenuto grandi e bambini con uno show entusiasmante tra magia, clown, fachiri e giocolieri. Davvero un bel momento molto coinvolgente e sicuramente apprezzato visti i grandi applausi dei tanti presenti.

Per quanto riguarda la parte sportiva, dalla mattina è stato possibile provare il pikleball sui 3 campi gestiti da pa sport e alla sera si è tenuta un’esibizione di calcio a 5 sul campo in erba sintetica.



Ardea Onlus ringrazia tutti quanti a vario titolo hanno permesso l’inizio di questa avventura.