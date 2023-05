x x

SARONNO – La 10 chilometri agonistica del Running day di Saronno, partenza e arrivo in piazza Libertà, è dominata dagli atleti del Kenya: vincono sia nel settore maschile che femminile. In tutto sono stati trecento gli iscritti alla competizione, con atleti provenienti da varie località italiane ed anche con gli agguerriti kenyoti che hanno dunque conquistato il gradino più aòto del podio.

Il successo è andato a Stephen Mwangi Njeri, in 30’05 (di pochissimo sopra il record del percorso), per quanto riguarda la categoria maschile; mentre in quella femminile ha distanziato tutte Dorine Jerop Mukomen in 32’ 39.

Prima c’è stata la corsa dedicata ai bambini, ed a seguire handbike con Roberta Amadeo, campionessa di questa disciplina e nominata nel 2021 “ufficiale della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella.

