x x

SARONNO – I nuvoloni e i goccioloni di pioggia caduti sul centro di Saronno poco prima delle 18,30 non hanno fermato i tomorrow runner che si sono messi in gioco aprendo il Running day cittadino giunto alla sua sedicesima edizione. Sotto il gonfiabile allestito tra via Roma e piazza Libertà, dopo l’iscrizione in Villa Gianetti, un’ottantina bimbi saronnesi si sono ritrovati pieni di entusiasmo ed energia.

Prima della gara un po’ di riscaldamento insieme e l’opportunità di parlare con Roberta Amadeo, pluricampionessa di handbike e nominata nel 2021 “ufficiale della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella. L’atleta ha presentato ai bimbi al propria hand bike rispondendo alle loro domande e raccontando anche la sua esperienza di atleta nella lotta alla sclerosi multipla.

La campionessa europea “proverò a riprendermi il titolo mondiale quest’estate a Glasgow” ha conquistato bimbi e genitori raccontando non solo l’emozione che le dà pedalare “con le mani o con i piedi non cambia se posso stare con gli amici” ma anche la sua grande voglia di vincere.

Dopo qualche gocciolone che han fatto comparire kway e cappucci il via per i bimbi che hanno tagliato il traguardo prima dell’acquazzone vero e proprio. Per loro in Villa Gianetti la premiazione con i volontari Avis.

I primi a tagliare il traguardo sono stati tre amici “veterani” della corsa: Matteo Sozzi di 10 anni, Antonio Robustelli di 9 anni e mezzo e il coetaneo Ian De Carlo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione