SARONNO – Oggi per la città di Saronno è il Running day la manifestazione che trasforma il cuore di Saronno in un circuito per chi corre la gara competitiva di 10 chilometri con grandi presenze di campioni, per chi corre la 5 chilometri non competitiva e per i tomorrow runner. Il ritrovo per tutti gli atleti è in Villa Gianetti in via Roma 20.

questo il programma per chi volesse partecipare, vedere o accompagnare qualcuno all’evento.

ore 12 apertura villaggio ed iscrizioni

ore 14 ritiro pettorali

ore 18:30 partenza Tomorrow Runners

ore 19:55 partenza Handbike

ore 20:15 partenza gara competitiva 10k FIDAL

a seguire partenza gara 5k non competitiva

ore 21:30 premiazioni

I CAMPIONI AL VIA

revista la presenza di forti atleti italiani ma anche africani, tanto che è probabile che venga battuto il record del percorso: citiamo tra i tanti Riccardo Mugnosso, Flavio Ponzina, Michele Belluschi, Loris Mandelli e Davide Copeta. Il Kenya sarà rappresentato da Dorine Jerop Mukomen e Stephen Mwangi Njeri. Come ogni anno si sfideranno sul doppio giro di 5 chilometri, partenza (ore 20.15) ed arrivo in piazza Libertà.

Da evidenziare la presenza di una forte atleta ticinese, Sabina Rapelli, specialista di “SwimRun”; da registrare poi il gradito ritorno di Lisa Migliorini The Fashion Jogger seguitissima su tutti i canali social. Nell’occasione il gruppo sportivo Running Saronno è lieto di accogliere Roberta Amadeo, pluricampionessa di handbike e nominata nel 2021 “ufficiale della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella; farà un giro di 5 chilometri prima della gara competitiva, partendo alle 19.55.

LE STRADE CHIUSE

Saranno offlimits anche ai residenti della ztl, dalle 8 alle 23, in Villa Gianetti ed in piazza Libertà. Divieto di transito e sosta in regime di rimozione forzata sarà attivo dalle 17 sino alle 23 lungo del percorso ossia corso Italia, piazza Volontari Del Sangue, piazza De Gasperi, vicolo Del Lino (1° percorso), piazza Libertà, corso Italia, via San Giuseppe, via Volonterio, via Ramazzotti, via Pola, viale Rimembranze, piazza Caduti Saronnesi, via V. Monti, via Padre Reina, via Concordia, via D’Annunzio, via Sant’Antonio, via San Giuseppe, via Colombo, via Volta, piazza Aviatori d’Italia, via Cavour, piazza Avis, piazza De Gasperi, piazza Indipendenza, vicolo del Lino, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Vespucci, via Colombo, via Legnani, via P. Monti, via Pellico, piazza Borella, via Gianetti, via Tommaseo, via Manzoni e via Roma.

