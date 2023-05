x x

SARONNO – Tutti al via schierati sotto il gonfiabile nero e un cielo ancora più scuro con una temperatura da far pensare a novembre più che maggio. Eppure oggi in piazza Libertà l’energia, la voglia di correre, di migliorarsi non sono mancati riuscendo ad illuminare piazza Libertà.

Il Running day si è confermata per il 16esimo anno una gara saronnese in grado di trasformare il centro in un circuito cittadino coinvolgendo grandi nomi e campioni. Al via erano presenti, come anticipato da ilSaronno, Riccardo Mugnosso, Flavio Ponzina, Michele Belluschi, Loris Mandelli, Davide Copeta, Dorine Jerop Mukomen e Stephen Mwangi Njeri. In prima fila al via anche la ticinese, Sabina Rapelli, specialista di “SwimRun” e il gradito ritorno di Lisa Migliorini The Fashion Jogger

Grande emozione al via con il countdown dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò e la carica dei partecipanti alle non competitiva, tra cui alcuni quattrozampe, che sono partiti dopo lo scatto dei campioni a caccia di un risultato che migliori il record del Running day.

Tra i gruppi più numerosi al via quello del Gap Saronno seguito da quello dell’Azzurra Garbagnate notissimo in città per le tante vittorie alla staffetta 24 per un’ora.