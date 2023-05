x x

SOLARO – Un maltempo che ha caratterizzato a giornata di ieri non ha mancato di causare qualche danno anche su alberi e verde: attorno alle 20 in via San Pietro a Solaro si è registrata la caduta di un grosso albero, che è finito sulla strada, bloccandola. Sul posto l’intervento delle forze dell’ordine, per deviare il traffico, e dei vigili del fuoco.

Tronco e rami sono stati infine tagliati e rimossi, non si registrano danneggiamenti ad automobili: quando l’albero si è abbattuto al suolo, non stava passando nessuno.

La situazione meteorologica resterà nel segno dell’incertezza anche nella giornata odierna.

(foto: il grosso albero che si è abbattuto sulla strada, ieri in via San Pietro a Solaro)

13052023