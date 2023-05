x x

SARONNO – Match ad altissimo voltaggio per gara1 delle finali di Serie C Gold 2022-2023, ieri sera al palasport “Ronchi” di via Colombo a Saronno, ospite dei locali dell’Az Robur Saronno la formazione del Pizzighettone. La partita finisce 90-103, 40 minuti intensi, spettacolari, giocati ad un livello superiore da entrambe le squadre, con vittoria dunque della compagine ospite. Parziali e controparziali, fenomenali attacchi che superano difese pazzesche.

Esce meglio dai blocchi Pizzighettone, ma Saronno rintuzza sul 10-9. Poi si scatena Zampolli con 4-4 da tre nel primo quarto. Vola l’attacco ospite sino al 42-51 di fine primo tempo. Nella ripresa la squadra di coach Renato Biffi soffre la maggior fisicità degli avversari ma risponde colpo su colpo e torna a -1 al 28′ con un super Shaggy Negri (autore alla fine di 13 punti con 3/6 da tre). Il parziale si riapre nuovamente con la bomba di Samija da 18 metri sulla sirena del terzo. Si entra 71-77 nel periodo decisivo e Pizzighettone mostra di averne ancora, rintuzzando ogni tentativo di rimonta locale, anche quelli di un fuori-dal-mondo Francesco De Capitani. Punteggio finale 90-103. Tra una settimana Gara 2 a casa di Pizzighettone per provare a rimanere in corsa nelle finali (si gioca al meglio delle tre partite).

Entrambe le formazioni sono già matematicamente promosse in serie B Interregionale, nella prossima stagione.

(foto: alcune immagini della gara di ieri sera)

14052023