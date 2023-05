x x

MORAZZONE – La bella doppietta del bomber Guarda non basta a dare la tranquillità all’Aurora Cmc Uboldese in vista del ritorno di playout, perchè a fare da “guastafeste” ci ha pensato l’attaccante di casa di Ghizzi che nel finale ha accorciato le distanze: 1-2 l’incontro di andata Morazzone-Aurora per decidere chi resterà in Promozione.

Si è giocato in serata, inizio alle 21 e con temperature poco primaverili e più invernali, sul campo di Morazzone. Avanti gli ospiti già al 12′ con un guizzo di Guarda che poi ha raddoppiato al 42′. Insomma, strada in discasa per la formazione del patron Emilio Legnani? Non proprio, visto che a 8 minuti dalla fine è arrivata la rete di Ghizzi a riaprire tutto. L’esito definito è rimandato a domenica prossima sul campo dell’Aurora a Cerro Maggiore.

Morazzone-Aurora Cmc Uboldese 1-2

MORAZZONE: Martignoni, Scanu, Laalaoui, Italiano, Picetti, Bosetti, Loielo, Libralon, Ghizzi, Vezzoli, Zanchin. A disposizione Schieppati, Macchi L., Giani, Macchi D., Mastorgio, Marchiella, Vedovato, Giordano, Ruzza. All. Dallo.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Ferraro, Lelli Lo., Alberti, Lelli Lu., Maiorano, Guarda, Niesi, Belli. A disposizione Margariti, Aloe, El Hilali, Moroni, Scatigna, Perotti, Pecorini, Toma, Castaldo. All. Crucitti.

Marcatori; 12′ e 43′ pt Guarda (U), 37′ st Ghizzi (M).

