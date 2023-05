x x

UBOLDO – Posticipo serale per l’Aurora Cmc Uboldese che vuole coronare il sogno della salvezza ed è impegnata oggi alle 21 sul campo del Morazzone per la prima partita dei playout (si gioca con andata e ritorno). Una Uboldese che data quasi per spacciata al termine del girone di andata di Promozione, in quello di ritorno – guidata da mister Paolo Crucitti – ha dato vita ad una straordinaria rimonta, che l’ha mandata ad un passo dall’ottenere la salvezza diretta. Arbitro dell’incontro è Enrico Pappalardo di Crema, assistenti Andrea Stracquadaini di Seregno e Niccolò Cantile di Treviglio.

Sono comunque arrivati i playout, e contro il Morazzone si annuncia una sfida – sportivamente parlando – senza esclusione di colpo e nel segno delle tante emozioni: l’Aurora punterà innanzitutto sulla verve offensiva del proprio bomber Guarda, che ha già 14 reti all’attivo in questa stagione.

In classifica l’Aurora si è piazzata al quart’ultimo posto con 34 punti e terz’ultima è stato il Morazzone con 32 punti. Il campionato è stato vinto dal Fbc Saronno, direttamente promosso in Eccellenza.

