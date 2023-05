x x

CERIANO LAGHETTO – Campi da basket e da calcetto, tatami per le arti marziali, percorsi di esercitazione, esibizioni di danza, banchetti e gazebo per la distribuzione di materiale informativo: per un intero pomeriggio – nei giorni scorsi – il centro di Ceriano Laghetto è stata la vetrina delle associazioni sportive e di volontariato che rappresentano una ricchezza inestimabile per l’intera comunità. Da piazza Lombardia a via Carducci, da via Manzoni a piazzale Martiri delle Foibe, domenica scorsa è stata una giornata intensa per tutte le associazioni sportive operanti sul territorio comunale e punto di riferimento per centinaia di cerianesi, in particolare giovani, ai quali viene offerta l’opportunità di divertirsi, formarsi e crescere in salute grazie allo sport o di condividere impegno e solidarietà attraverso attività di volontariato. Durante la “Festa del volontariato, associazioni e sport”, le associazioni hanno avuto l’opportunità di presentarsi al pubblico, con dimostrazioni delle loro attività e la distribuzione di materiale informativo.

“In questa giornata speciale l’Amministrazione comunale ha consegnato anche una trentina di targhe di riconoscimento a tutte le nostre associazioni sportive, come segno di ringraziamento per il grande lavoro svolto sul territorio a beneficio soprattutto dei nostri giovani – ha sottolineato il Consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli – Molto apprezzata anche la presenza delle associazioni di soccorso e assistenza, quali Vigili del fuoco di Lazzate, Croce rossa Alte Groane, Protezione civile gruppo Ceriano – Rovello, Guardie Ecologiche Volontarie Parco delle Groane e Gst che hanno messo in mostra i loro mezzi e le loro attrezzature, con l’opportunità di raccontare la loro preziosa attività quotidiana. A tutti i protagonisti di questa giornata speciale va il nostro grande grazie”.

