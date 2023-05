x x

LOMAZZO – In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, gli infermieri di famiglia e comunità hanno incontrato la cittadinanza in piazza Volta a Lomazzo, per illustrare i servizi attivi nelle Case di Comunità. All’evento ha collaborato Cri Lomazzo.

Una iniziativa divulgativa ed informativa che è stata particolarmente apprezzata da parte della cittadinanza, in molto si sono fermati per chiedere informazioni o approfondimenti; l’interesse dunque non è assolutamente mancato e quindi è stato pienamente raggiunto l’intento di questo appuntamento pubblico.

(foto di gruppo di alcuni dei partecipanti all’iniziativa che si è svolta in piazza Volta a Lomazzo per gare conoscere i servizi che sono attivi nelle nuove Casa di Comunità, strutture sanitarie volute da Regione Lombardia)

14052023