COGLIATE – Due incidenti stradali oggi pomeriggio nella zona. A Cogliate oggi alle 17.10 in via Dante è stato investito un ciclista. Si tratta di un uomo di 62 anni, trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce rossa di Misinto, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi del sinistro, da chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di quel che è successo.

Alle 18.40 incidente stradale in autostra A8, direzione Milano, fra Lainate ed Arese e dunque poco dopo lo svincolo con la A9: una automobile è uscita di strada ed il conducente ha avuto bisogno di cure mediche, sul posto l’intervento di una ambulanza del Soccorso Rho, una della Croce viola e dell’auto-infermieristica oltre che della polizia stradale. L’automobilista non è comunque apparso in pericolo di vita; da chiarire la dinamica dell’accaduto, che ha causato rallentamenti in autostrada.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Saronno)

14052023