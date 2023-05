x x

SARONNO – Post e commenti sui social network, chiamate al comando di polizia locale e soprattutto tante proteste “dal vivo”. L’edizione 2023 del Running day è stata archiviata sabato sera con un nuovo successo in termini di risultati sportivi e di partecipazione, malgrado il tempo decisamente poco favorevole, ma le polemiche degli ultimi giorni ancora non si placano.

A dar fuoco alle polveri ieri sera il post del titolare di una pizzeria alle porte del centro per scusarsi dei clienti dei problemi di ieri sera: “Purtroppo stasera, senza alcun tipo di avviso, hanno chiuso le strade per una “corsa” lasciandoci al centro di questo percorso, rendendoci impossibile lavorare, chiediamo scuse alle numerose consegne in ritardo tramite Deliveroo e chiediamo scusa a tutti i tavoli che hanno annullato la prenotazione poiché impossibile raggiungerci, grazie alla pioggia e alla strada bloccata“.

Diverse le reazioni da chi difende strenuamente l’iniziativa e l’impegno di un’associazione che “fa vivere la città portando lo sport in centro” a chi esprime solidarietà al negoziante a cui si sono aggiunti che negli ultimi giorni hanno lamentato poca informazione sull’evento da parte dell’Amministrazione con i cartelli per divieto di sosta e transito esposti solo giovedì.

Il problema è storico ed annoso: il fascino del Running day è da sempre la partenza dal cuore della città e un percorso cittadino che porta chi fa sport a vivere per un pomeriggio la città da atleta. Altrettanto note le proteste dei commercianti e dei residenti per un sabato di divieti di sosta e di transito che se costringe chi vive in centro a organizzare diversamente i propri spostamenti per diverse attività commerciali (dipende dalla tipologia) dignifica spesso un calo di clientela e qualche problema in più nella gestione dell’attività.

Quest’anno al dibattito si è aggiunto anche il tema dei tempi della segnalazione delle chiusure e dei divieti di sosta che sarebbero, secondo le segnalazioni, troppo a ridosso dell’evento per permettere a residenti e commercianti di organizzarsi al meglio.

