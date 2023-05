x x

SARONNO – Qualcuno le ha chiesto una foto mentre di scaldava e le ha posato con un gran sorriso mentre qualcun’altro l’ha riconosciuta in prima fila al via fare i “suoi classici saltelli” prima del countdown. Per il secondo anno Lisa Migliorini nota sui social da Facebook ad Instagram con Fashion jogger è tornata al Running day.

Anche ieri sera accompagnata dal suo team che ha ripreso tutte le fasi della sua trasferta saronnese dal riscaldamento alla gara ha partecipato al Running day che arriva a pochi giorni dalla sua mezza maratona a Berlino. Lisa è una vera star di Instagram dove conta oltre 1,6 milioni di follower che seguono con passione i suoi allenamenti e le sue gare ma anche i tanti consigli per chi fa sport e sulla moda. In sostanza è una runner agonista, influencer, fisioterapista e osteopata. Si racconta nel libro «The Fashion Jogger. Il bello della corsa».

Come detto è alla seconda partecipazione al Running Day e, come per il debutto, la sua partecipazione non è passata inosservata tra gli appassionati di corsa e social. Basti dire che l’anno scorso il suo reel ha superato le 36 mila visualizzazioni.