SARONNO – Nell’ambito della prima edizione dell’Education day (condotto da Germano Lanzoni) organizzato da Confindustria Varese, è stato premiato l’impegno di circa 200 alunni e alunne delle scuole elementari, medie e superiori del territorio varesotto: gli studenti presenti si sono distinti in quattro progetti con le imprese: Eureka, Pmi Day, Generazione d’industria, Latuaideadimpresa.

Le scuole saronnesi si sono particolarmente distinte negli ultimi due progetti, con la premiazione di numerosi alunni degli istituti saronnesi cittadini.

Sono state 60 le borse di studio consegnate ai migliori studenti degli istituti tecnici industriali ed economici del territorio, oltre ai premi al merito, Generazione d’Industria conta l’avvio di 550 stage, ed il coinvolgimento di 15.000 studenti e 950 docenti, presidi ed imprenditori coinvolti in attività formative. I saronnesi vincitori delle borse di studio sono stati: per l’Itis “Riva“: Jacopo d’Ascoli, Cristian Galliani, Mattia Scotti e Andrea Vertemati. Per l’Ipsia “Parma”: Giorgia Ciavarella, Luca di Orazio, Monstair El Hindaji ed Emma Ferrari. Per l’Itcs “Zappa” infine, per Elena Broggi e Chen Qigi.

Per quanto riguarda invece il contest “Latuaideadimpresa”, ad essere premiato è l’Istituto Prealpi di Saronno, che deve però accontentarsi del terzo gradino del podio, dietro al Geymonat di Tradate e all’Isis Valceresio di Bisuschio; ad essere premiata è stata la classe 3° dell’indirizzo turistico; gli alunni, con il progetto [email protected], hanno simulato di essere un’agenzia viaggi che organizza un tour per la città di Saronno per alcune persone con disabilità.

“Come ogni anno scolastico – ha sottolineato il direttore di Confindustria Varese, Silvia Pagani –siamo entrati nelle scuole insieme a decine di imprese. Con migliaia di ragazzi e ragazze e la collaborazione di centinaia di docenti abbiamo costruito prototipi. Abbiamo progettato nuove idee d’impresa. Abbiamo organizzato visite in azienda. Abbiamo fatto lezioni. Abbiamo parlato di sostenibilità. Abbiamo avviato stage. Abbiamo organizzato concorsi di idee ed elaborati. Abbiamo raccontato il made in Italy. Abbiamo investito nel nostro futuro, introducendo le nostre nuove generazioni alla cultura d’impresa e al saper fare. È stato un arricchimento reciproco. Un grande impegno portato avanti con progetti concreti da tutto il nostro sistema produttivo e pensati per gli studenti di ogni età. Ciò dimostra quanto sia prioritario per le aziende puntare sui giovani e impegnarsi in iniziative di responsabilità sociale insieme al mondo dell’istruzione. Oggi abbiamo premiato i migliori, ma idealmente abbiamo festeggiato l’impegno di tutti e un nuovo modo di creare relazione tra industria e scuola”.

