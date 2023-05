x x

SARONNO – “Grazie all’Università Cattolica di Milano ed ai responsabili del “Master in Vulnerabilità e relazioni d’aiuto”: il nostro Centro islamico è stato scelto anche quest’anno, per il settimo anno consecutivo, come modello di studio proposto agli studenti del corso nella lezione tenutasi presso i nostri spazi nella giornata di venerdì 12 maggio”. Così i rappresentanti della struttura saronnese di via Grieg, pronti a proseguire la collaborazione con la Cattolica anche in futuro.

Al centro islamico di Saronno sono stati dunque accolti gli studenti per questo importante momento formativo nell’ambito della loro carriera universitaria e post-universitaria.

(foto: alcuni immagini dei monenti degli studenti del master in Vulnerabilità e relazioni d’aiuto dell’Università Cattolica di Milano al centro islamico di Saronno)

15052023