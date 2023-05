x x

SARONNO – Si è svolta lo scorso giovedì la prima visita guidata nell’ambito dell’iniziativa “In Dialogo”, volta alla riscoperta del Padre di Gaudenzio Ferrari, iniziativa a cura di Carlo Mariani opera che in precedenza si trovava nella controfacciata della Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

Il dipinto, temporaneamente presente nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, e collocato in posizione sopraelevata alle spalle del grande organo, verrà successivamente ricollocato nella sua posizione originaria.

Sarà possibile fruire delle visite guidate ogni giovedì sera di maggio (18 e 25) e di giugno (1, 8, 15 e 22), in due fasce orarie: dalle 20.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30, per prenotare la propria visita sarà necessario prenotarsi al seguente link.

L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione comunitaria del varesotto e dall’associazione culturale Cantastorie ed è patrocinata dal Comune di Saronno.

Durante la visita, sarà possibile salire sul matroneo del Santuario (il loggiato presente sopra le navate laterali, originariamente riservato alle donne) ed ammirare da vicino sia gli affreschi della cupola di Gaudenzio Ferrari, sia il dipinto recentemente restaurato, sotto la guida di Andrea Germi, presidente dell’associazione culturale Cantastorie e di Carlo Mariani tra i maggiori artefici del restauro del dipinto gaudenziano.

Il dipinto di Gaudenzio è stato restaurato dal centro conservazione e restauro “La Venaria Reale”. Il dipinto fu precedentemente restaurato ad inizio ‘900 per opera di Don Andrea Guidali, in quell’occasione il dipinto fu rimosso dal suo supporto originario su tavola e fu trapiantato su tela; in quell’occasione il restauratore fu lo stesso che restaurò il Cenacolo Vinciano.

La visita guidata è gratuito previa prenotazione, sarà richiesta un’offerta e la firma di una liberatoria per accedere al matroneo.

